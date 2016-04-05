"Батькивщина" заявила о выходе из "бесперспективных" переговоров по созданию новой коалиции

Об этом она сказала сегодня во Львове после проведения партийной конференции, сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня я могу объявить консолидированное решение нашей политической силы. Мы приняли решение, что мы выходим из бесперспективного переговорного процесса о создании новой коалиции. Мы переходим в демократическую, проевропейскую оппозицию», – отметила Тимошенко.

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Лидер фракции «Батькивщина» также сообщила, что ее политическая команда в парламенте будет и в дальнейшем поддерживать нужные для государства законодательные инициативы.

«Если в парламенте будут рождаться законопроекты, которые реально нужны стране, которые могут помочь людям в это сложное время, наша команда в парламенте будет голосовать за то, что мы считаем правильным и нужным», – добавила она.

Тимошенко считает, что переход в оппозицию является единственным правильным решением при нынешних социальных и экономических условиях.

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