Гройсман допускает участие "Радикальной партии" и "Батькивщины" в новой коалиции

Об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов, передает ZN.ua.

"Я считаю, что коалиция должна быть результативной и эффективной. Сегодня не идет речь о том, чтобы создать коалицию и правительство, которые не будут эффективны. Если будет коалиция на две фракции, это не исключает того, что в коалиции могут быть другие фракции, в частности, "Батькивщина" и "Радикальная партия", – отметил спикер парламента.

Комментируя свое возможное премьерство, политик подчеркнул, что этот вариант является более предпочтительным, чем роспуск Верховной Рады и досрочные выборы.

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"Ситуация очень сложная, но есть два варианта. Первый - берешь на себя ответственность, если тебе доверяет коалиция. Многие говорят "зачем ты берешь на себя ответственность, тебя спалят. Пусть лучше будут досрочные выборы". А досрочные выборы могут сейчас, в этот промежуток времени "сжечь" всю страну",– резюмировал Гройсман.

Як повідомляв УНІАН раніше, розуміючи, що частину вимог Тимошенко виконати буде вкрай складно, в БПП та НФ взялися формувати коаліцію на двох за допомогою "тушок".