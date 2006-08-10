В Москве высадится десант украинских министров

Во время визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву будет обсуждаться возможность сохранения цен на газ и судьба транспортного консорциума.

Об этом пишет сегодня газета “Дело”, в распоряжении которой находится проект повестки дня премьерского визита.

Из него следует, что на переговорах могут быть подписаны документы о сохранении действующих цен на поставляемый в Украину газ (до 2007 года). Украинская сторона также планирует инициировать подписание нового варианта межправительственного протокола о транзите российского газа. Кремль, в свою очередь, возобновит переговоры о создании Международного газотранспортного консорциума, пишет издание.

Как отмечает газета, посол Украины в России Олег ДЕМИН вчера официально подтвердил, что визит премьера состоится на следующей неделе. По его словам, украинская сторона намерена “обсудить вопросы энергетической безопасности в целом”, а также ”говорить о возможности поставок российской нефти и нефтепродуктов через Украину в Европу”.

Газета напоминает, что глава Министерства топлива и энергетики Юрий БОЙКО также вчера встречался в Москве с главой РАО “Газпром” Алексеем МИЛЛЕРОМ. Министр “утрясал” все газовые вопросы, которые значатся в повестке дня визита премьера, пишет «Дело». “БОЙКО также занимался выяснением позиций Кремля по поводу сохранения схемы поставок российского газа через “РосУкрЭнерго”, - сказал изданию источник, близкий к руководству Минтопэнерго. Успех переговоров правительства В.ЯНУКОВИЧА будет определяться по простой формуле: согласится ли Кремль на пролонгацию газового договора на старых условиях, без новых претензий России на ГТС.

Также, по информации “Дела”, в Москву собираются первый вице-премьер-министр финансов Николай АЗАРОВ, вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, глава Министерства экономики Владимир МАКУХА.