Порошенко обсудил с министром финансов США прогресс Украины на пути реформ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил роль США как стратегического партнера Украины, в том числе в вопросах программ финансирования МВФ и обеспечения финансовой и экономической стабильности Украины.

Глава государства подробно проинформировал о ходе реформ в Украине, в частности в контексте противодействия коррупции, и заверил, что Украина прочно встала на путь внутренних трансформаций.

Читайте такжеВ Совете Европы опасаются, что события вокруг ГПУ могут скомпрометировать процесс реформ

Джейкоб Лью отметил прогресс, достигнутый в реформировании Украины, и подчеркнул важность дальнейшей преданности курсу реформ.