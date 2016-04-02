Порошенко обсудил с министром финансов США прогресс Украины на пути реформ

01:44, 02 апреля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и министр финансов США Джейкоб Лью обсудили прогресс Украины на пути реформ и ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 

president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил роль США как стратегического партнера Украины, в том числе в вопросах программ финансирования МВФ и обеспечения финансовой и экономической стабильности Украины.

Глава государства подробно проинформировал о ходе реформ в Украине, в частности в контексте противодействия коррупции, и заверил, что Украина прочно встала на путь внутренних трансформаций.

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Джейкоб Лью отметил прогресс, достигнутый в реформировании Украины, и подчеркнул важность дальнейшей преданности курсу реформ.

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