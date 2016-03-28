Фракция Радикальной партии завтра будет голосовать за отставку Шокина - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Олег Ляшко журналистам перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами фракций.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли фракция голосовать за отставку Шокина, Ляшко отметил: "Безусловно. Более того, я считаю, что те, кто рекомендовали Шокина на должность генерального прокурора должны солидарно вместе с ним отвечать. Ведь мы фактически потеряли год времени, имитируя реформы прокуратуры, судов".

Читайте такжеВ Генпрокуратуре отрицают, что Рада может рассмотреть отставку Шокина

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В парламенте сейчас зарегистрирован проект постановления №4122 о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора.

29 марта в 10:30 в Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генпрокурора.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.