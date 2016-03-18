У Путина заявили, что никакого "списка Савченко" нет

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакого списка Савченко нет, давайте из этого исходить», - сказал он.

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Поэтому, по его мнению, «нечего и говорить на этот счет, пока нет предмета для каких-то комментариев».

Как сообщал УНИАН, Порошенко вчера в Брюсселе передал Шульцу санкционные предложения Украины против лиц, которые фабриковали дело против Савченко.

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По сообщению СМИ, в санкционный "Список Савченко" вошли 44 россиянина и 2 украинцев.