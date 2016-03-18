Страна до сих пор не услышала альтернативы нынешнему правительству, пора определяться - заявление "Народного фронта"

Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Западные партнеры неоднократно требовали стабилизации ситуации и объединения вокруг правительства ради продолжения реформ. Каждый день неопределенности в отношении правительства – это потерянное время, который мог быть использован на пользу государства", - говорится в ней.

НФ считает, что "своим упрямым нежеланием поставить интересы Украины выше собственных амбиций" политики разрушают доверие к себе и подрывают имидж страны в глазах Запада, что может свести на нет все позитивные достижения на протяжении двух лет.

"Такая ситуация является неприемлемой и должна быть решена как можно скорее. В связи с этим фракция "Народный фронт" призывает президента Петра Порошенко и его политическую силу наконец определиться со своей позицией по Кабинету министров. Или вы называете имя нового премьер-министра, предлагаете состав нового правительства, его программу и представляете новую коалицию, или поддерживаете нынешнее правительство и все вместе сосредотачиваемся на проведении реформ", - сказано в заявлении.

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"Народный фронт" напоминает, что неоднократно заявлял о готовности рассмотреть альтернативный состав Кабмина и его программу.

"Однако страна до сих пор не услышала от крупнейшей фракции Верховной Рады – "Блока Петра Порошенко" – фамилии кандидатов на должности в правительстве. Покажите наконец человека, которого вы предлагаете на должность премьер-министра, и 226 народных депутатов, которые проголосуют за эту кандидатуру. Иначе – нужно прекратить жить противостоянием и расшатывать ситуацию", - подчеркивают в партии.

Призывы отправить действующее правительство в отставку, не предложив альтернативы, по мнению политсилы, "больше похожи на безответственный популизм, а не государственническую позицию".

"Страна не может в это сложное время идти на поводу у демагогов, которые думают не об интересах страны, а о предстоящих выборах, и уже примеряют для себя высокие должности. Нельзя останавливаться на полпути и повторять старые ошибки. От этого проиграют все, и прежде всего Украина", - отмечают в НФ.

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