"Я надписи на заборах не комментирую": у Яценюка отказались объяснять сообщение нардепа об отставке премьера
Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак отказался комментировать информацию о том, что якобы премьер-министр Украины Арсений Яценюк написал заявление об отставке, подчеркнув, что необходимо ориентироваться только на официальные заявления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бурбак сказал в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопросы журналистов.
"Я надписи на заборах не комментирую", - подчеркнул он.
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В то же время Бурбак добавил, что "Народный фронт" является ответственной политической силой, и все заявления будут сделаны публично.
Ранее сегодня в Twitter внефракционный народный депутат Борислав Береза написал: "Маленький инсайд. Сессионный зал ожидает объявления об отставке Яценюка. Заявление написано. В Украине все может поменяться, но... Ждем!".
Маленький инсайд. Сессионный зал ждет сейчас объявление об отставке Яценюка. Заявление написано. В Украине все может поменяться, но... Ждем!— Borislav Bereza (@UkrBereza) March 18, 2016