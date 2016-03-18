"Я надписи на заборах не комментирую": у Яценюка отказались объяснять сообщение нардепа об отставке премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бурбак сказал в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопросы журналистов.

"Я надписи на заборах не комментирую", - подчеркнул он.

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В то же время Бурбак добавил, что "Народный фронт" является ответственной политической силой, и все заявления будут сделаны публично.

Ранее сегодня в Twitter внефракционный народный депутат Борислав Береза написал: "Маленький инсайд. Сессионный зал ожидает объявления об отставке Яценюка. Заявление написано. В Украине все может поменяться, но... Ждем!".