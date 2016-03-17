Рада включила в повестку дня законопроект о спецконфискации

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект удалось включить в повестку дня только с четвертого раза. За это решение проголосовали 229 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроект «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, валютных ценностей, государственных облигаций Украины, казначейских обязательств Украины, драгоценных металлов и/или камней, других ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда» (№4057) предлагается сегодня принять в первом чтении.

Кроме того, в повестку дня со второй попытки был включен законопроект, касающийся неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (№3196).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта по требованию фракции «Народный фронт» голосовала за включение в повестку дня соответствующих законопроектов № 4057 и № 3196 относительно спецконфискации денежных средств предыдущей власти, однако голосования оказались нерезультативными.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что принятие законопроектов позволит вернуть в государственный бюджет 1,5 млрд долл. активов экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

Однако противники закона заявляли, что он нарушает презумпцию невиновности и конституционное право собственности.

Сегодня, 17 марта, председатель ВР Владимир Гройсман заявил, что законопроект о возвращении в госбюджет денег предыдущей власти до вынесения судебных решений доработан.

"Разработан новый закон, внесенный на замену", - отметил он.

В июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близких к экс-президенту Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Значительная часть средств через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился в Генпрокуратуру, СБУ и суды с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.