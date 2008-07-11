Немцов: Украина далека от Европы, но гораздо ближе, чем Россия

По мнению оппозиционного российского политика Бориса НЕМЦОВА, в Украине сейчас демократия, поэтому она ближе к Европе, чем Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.НЕМЦОВ сказал журналистам в Ялте, где 10-13 июля проходит 5-й саммит «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Сейчас Украина, конечно, ближе, и не только географически, но и политически», - считает Б.НЕМЦОВ.

По его словам, после Оранжевой революции в Украине появилась демократия. Вместе с тем, отметил Б.НЕМЦОВ, в России до сих пор – автократия. «Одно несомненно – в Украине демократия. Да, с безобразиями и с выяснением отношений между Юлей, Витей и еще одним Витей и прочими. Но, тем не менее, народ украинский что-то значит. Даже если политики очень циничны, эгоистичны, лицемерны, они должны с народом украинским считаться. А в России - автократия. И, к сожалению, мнение граждан мало кого интересует», - сказал российский политик.

При этом он добавил: «Вы далеки от Европы, но гораздо ближе, чем Россия».