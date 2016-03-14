Чубаров: Россию необходимо заставить принять участие в переговорах по возвращению Крыма

Как передает корреспондент УНАІН, об этом он сказал сегодня на международной конференции в Киеве.

«Если власть приняла нашу идею о создании международной площадки, где будут обсуждаться вопросы деоккупации Крыма, то теперь надо, чтобы эта тема не была просто заговорена. На самом деле надо такую площадку как можно скорее создавать», - отметил Чубаров.

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«У нас, в частности, была дискуссия в Анкаре, когда некоторые политики, горячо поддержав эту идею, сказали, что это будет площадка для диалога с Россией по различным вопросам, связанным с правами человека, с взаимодействием стран Черноморского бассейна с Россией, я был вынужден сказать, что эта площадка создается только с одной целью – с целью обсуждения вопроса деоккупации Крыма, возвращения Крыма (Украине - УНИАН)», - подчеркнул Чубаров.

«На вопрос, что тогда Россия не сядет за эту площадку, я был вынужден сказать, что это и является нашей задачей – заставить Россию сесть за ту площадку, на которой будет обсуждаться принципиальный вопрос – вопрос возвращения Крыма. Без решения этого вопроса говорить о возможности обеспечения прав человека, условий для региональной и глобальной безопасности, мне кажется, что это все будет бесполезно», - убежден глава Меджлиса.