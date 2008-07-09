Ющенко встретился с Януковичем и подарил ему «Сім свят»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, в начале встречи глава государства поздравил В.ЯНУКОВИЧА с днем рождения, который он празднует сегодня, 9 июля.

Президент Украины подарил лидеру Партии регионов украинскую икону «Сім свят».

«На многие и благие лета. Чтобы все было хорошо и у вас, и у нас, и у Украины», - пожелал В.ЮЩЕНКО, вручая подарок.