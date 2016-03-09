Экс-премьер Польши заявил, что не будет возглавлять украинское правительство

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24, сообщает "Украинская правда".

"Это (премьер) должен быть кто-то, кто говорит на украинском, с кем себя отождествляют люди", - сказал Бальцерович.

В то же время он добавил, что "если можно сыграть иную роль и повлиять на ход реформ в стране, я буду готов рассмотреть это при условии, если будет шанс успеха реформ".

На вопрос, были ли с Киевом переговоры, Бальцерович сказал: "Могу только сказать: no comment".

Читайте такжеЯценюк: Альтернативы никто не предложил, восстанавливайте стабильность коалиции и дайте работать правительству

Польский политик считает, что в Украине проблемы не экономические, а политические, ибо парламент "блокирует большинство правительственных законов".

Читайте такжеЖебривский рассказал о возможных особенностях формирования новой коалиции

Как известно, ранее источники сообщали, что Бальцерович рассматривается на Банковой как один из возможных претендентов, чтобы заменить на посту премьера Арсения Яценюка.

Переговоры с Бальцеровичем проводил соратник президента Петра Порошенко Игорь Грынив.

На прошлой неделе на запрос Бальцерович не ответил.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация, что действующий министр финансов Наталья Яресько предварительно согласилась возглавить правительство. Сообщалось, что оппоненты нынешнего премьера готовы уже на этой неделе, ориентировочно 9-10 марта, инициировать внеочередное заседание парламента, во время которого по плану Яценюк согласится добровольно уйти в отставку.