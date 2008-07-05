Тимошенко придумала тест для депутатов

Правительство на своем внеочередном заседании приняло и сегодня направит в Верховную Раду проект изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

При этом Кабинет министров будет продолжать согласование позиции относительно бюджетного процесса с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла сегодня на заседании, что в результате экономического роста и детенизации экономических процессов, в июне остановлены инфляционные процессы и обеспечено поступление в госбюджет дополнительно 30,4 млрд. грн. Эти средства правительство предлагает направить на финансирование аграрного комплекса, энергетической отрасли, судостроения, авиастроения, субвенции регионам, выполнение социальных программ, увеличение зарплат, пенсий, возвращение сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР.

Ю.ТИМОШЕНКО считает рассмотрение настоящего документа в парламенте тестом для депутатов, которые покажут, что для них главное - служение своим избирателям и Украине, или властные амбиции и борьба за должности.