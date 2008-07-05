Изгнанные из облсовета бютовцы говорят, что БЮТ дерибанит землю

Решением межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко депутатских полномочий лишили троих депутатов Кировоградского областного совета: начальника управления ЖКХ облгосадминистрации Виктора АНДРЕЕВА, председателя областной организации «Союз владельцев жилья Украины» Андрея МАЛИКА и собственного корреспондента газеты «Зеркало недели», писательницу и публициста Светлану ОРЕЛ, которые написали заявления о своем выходе из фракции и ВО «Батьківщина» еще в начале года.

Комментируя корреспонденту УНИАН решение съезда, А.МАЛИК отметил, что в который раз убедился в существовании справедливости в БЮТ лишь для избранных.

«Во многих районных советах Кировоградской области представители БЮТ принимают участие в «дерибане» земли, лоббируют свои интересы, но при этом остаются депутатами. Наша вина в том, что мы откровенно не соглашались с формой и методами управления председателя областной организации партии. Очевидно, что императивный мандат нужен БЮТ для того, чтобы держать депутатов на коротком поводке», - отметил А.МАЛИК.

По его словам, несправедливо, когда за включение в состав избирательных списков голосуют люди, которые знают профессиональные и человеческие качества кандидата, а исключают незнакомцы лишь по чьему-то представлению.

«Мы (лишенные депутатства экс-БЮТовцы - УНИАН) попытаемся отстоять наши права, будем апеллировать к другим инстанциям, возможно, через суды. Но лишение статуса депутата облсовета меня не очень огорчит. В любом случае в стороне от общественной и политической жизни области я не останусь», - подчеркнул А.МАЛИК.

Кроме упомянутых депутатов, решением съезда БЮТ своих полномочий лишились двое депутатов Кировоградского городского совета и 6 депутатов Кировского районного совета города.