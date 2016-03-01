Порошенко: ощущается дефицит кадров, способных взять ответственность за реформы

Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, Порошенко на встрече с делегацией Аспен Института во главе с вице-президентом института Элиотом Герсоном обсудили создание системы подготовки новых лидеров.

Глава государства отметил, что задача имплементации реформ требуют новых лидеров, и сейчас ощущается определенный дефицит кадров, которые способны взять на себя ответственность за реализацию курса реформ.

«Главное, что нам нужно, – лидеры ответственные, патриотичные, порядочные и профессиональные», – сказал Порошенко.

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Он отметил, что за чуть более чем полтора года его деятельности и больше года деятельности правительства, несмотря на ряд недостатков, с точки зрения реформ сделано очень многое.

По словам Порошенко, в правительстве работают представители, которые очень достойно представляют Аспен Институт.

«Они являются теми представителями, которыми я горжусь, которых делегировал и предлагал в состав правительства. Ни одной минуты я не был разочарован в их деятельности», – сказал глава государства.

В свою очередь, Герсон подчеркнул, что их заведение, которое было основано в США в 1950 году, сейчас представлено во многих странах мира и помогает улучшать государственное управление, усиливать роль гражданского общества, управление как на местном, так и на государственном уровнях для каждого обычного гражданина.

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«Мы хотим построить в Украине подобные системы, которые работают в США, поделиться нашими ценностями, улучшить управление, усилить роль закона и эффективность борьбы с коррупцией», – сказал вице-президент Аспен Института.

Отмечается, что во время встречи речь шла о возможности создания в Киеве представительства Института и учреждения программ лидерства на базе этой инициативы.

Во встрече приняли участие украинские выпускники программ Аспен Института, среди которых вице-премьер-министр Геннадий Зубко и министр финансов Наталья Яресько.