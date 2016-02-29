Украина в ООН: "Крымский вопрос" остается в повестке дня, что бы об этом не говорила Россия
«Крымский вопрос» остается в повестке дня, что бы об этом не говорила Россия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сегодня на заседании Совбеза ООН.
«Решительное международное осуждение подчеркивает, что вопрос незаконно оккупированного полуострова остается в повестке дня, что бы об этом не говорила Россия», - заявил он.
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«Я убежден, что международные рамки по решению «крымского вопроса» будут созданы рано или поздно, поскольку это единственный способ в полной мере выполнить положения международного права, восстановление и уважение фундаментальных норм и принципов нашего мирного существования и сотрудничества, и стремление к их надлежащему осуществлению в интересах как ООН, так и ОБСЕ», - добавил Ельченко.
Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что продолжающаяся милитаризация Крыма угрожает не только Черноморскому региону, но другим странам.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.