Украина ночью получила от УЕФА антикризисный план по Евро-2012

Украина получила от УЕФА антикризисный план действий по подготовке к Евро-2012 до заседания Стратегического совета УЕФА в Бордо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он подчеркнул, что документ был получен сегодня ночью. «Этот план практически ничем не отличается от предложенного Украиной, кроме того, что там конкретизированы некоторые сроки», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что в понедельник планируется провести переговоры с одной из компаний по рекомендации УЕФА в отношении предоставления консультативных услуг по подготовке к проведению чемпионата. Он не назвал названия компании, однако отметил, что ей УЕФА доверяет.

Как сообщал УНИАН, Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ в ходе визита в Украину 3 июля отметил, что ближайшие три месяца станут для Украины ключевыми в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Я поражен своим пребыванием в Украине. Но вместе с тем хочу отметить, что окончательное решение о состоянии и перспективах подготовки и проведения Евро-2012 в Украине и Польше будет рассматриваться в сентябре 2008 года в городе Бордо», - сказал он.

***27 июня Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года презентовало в УЕФА Генеральный план развития инфраструктуры.