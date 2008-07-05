Дубина хочет допустить Газпром к Черноморскому шельфу

Председатель правления НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА предлагает заключить договор о совместной разработке Черноморского шельфа Украины с российским «Газпромом».

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 25 (704) 5-11 июля 2008).

«Я бы предложил заключить договор о совместной разработке Черноморского шельфа Украины с «Газпромом» и договор о совместной разработке газовых месторождений на территории Российской Федерации. Мы с ними - там, они с нами - здесь», - сказал О.ДУБИНА.

«Мы готовы с ними разрабатывать украинские месторождения на шельфе и отдавать им нефть в обмен на газ, который нам больше интересен, - уточнил он. - Пусть «Газпром» на условиях СРП (соглашения о разделе продукции) забирает себе добытую на шельфе нефть, а мы - на условиях СРП заберем добытый совместно газ».

По мнению О.ДУБИНЫ, украинскую сторону в таком договоре должен представлять исключительно «Нафтогаз України».

При этом О.ДУБИНА отметил, что добыча нефти в Украине «Нафтогазу» на сегодняшний день невыгодна.

«Сегодня в Украине вся нефть - коммерческая. А добывать нефть, не зная, где будешь ее перерабатывать, и при этом так обложен пошлинами, если вздумаешь ее экспортировать, - себе дороже. В наших условиях для НАКа это не бизнес. Поэтому я и говорю о газе», - пояснил он.

Сегодняшнюю ситуацию вокруг украинского участка черноморского шельфа О.ДУБИНА назвал «слишком заполитизированной».

«Но в результате всего остается проблема: мало где в мире такую огромную территорию шельфа (почти 13 тыс. квадратных километров) отдают в одни руки, т.е. одной компании. Да простят меня политики, но, по сути, ситуация выглядит так: мы продали крупному спекулянту слишком большой кусок», - отметил он.