"Народный фронт" призывает БПП как можно быстрее определиться с поддержкой плана действий правительства на 2016 год

Об этом говорится в заявлении фракции НФ.

В ней отмечается, что предложенный премьер-министром Арсением Яценюком план предусматривает экономический рост, создание новых рабочих мест, снижение уровня бедности, восстановление доверия к власти.

"Этот план действий должен стать повесткой дня для развития страны в 2016 году. Неотъемлемой частью этого плана действий являются принципы новой политики в Украине – никакого закулисного вмешательства в работу правительства, никакого давления для восстановления коррупционных схем, никакой остановки реформ", - сказано в заявлении.

НФ считает, что принятие этого плана должно стать мощным сигналом друзьям и партнерам Украины на Западе, ведь какие бы политические дискуссии не велись, законодательная и исполнительная ветви власти едины в европейском векторе развития страны и стремлении реальных изменений.

Читайте такжеСМИ: США предупредили о последствиях нынешнего политического кризиса для Украины

Также, по мнению политсилы, принятие плана действий правительства должно дать не менее четкий сигнал противникам этого курса как внутри страны, так и за ее пределами.

"Если мы ответственные политики и мы болеем за будущее Украины, не можем тратить время и силы на дрязги. Не можем остановить и сорвать реформы. Совместная эффективная работа ради государства требует полного доверия и взаимной поддержки. Период неопределенности и взаимного противостояния не может длиться бесконечно. Ведь время работает против Украины", - заявляют во фракции "Народный фронт".

В связи с этим НФ официально обращается к крупнейшей парламентской фракции – "Блок Петра Порошенко" - с призывом как можно быстрее определиться с поддержкой плана действий правительства.

"Сейчас перед Украиной стоят колоссальные внутренние и внешние вызовы. Недооценивать или преуменьшать их - безответственно. Не имеем права легкомысленничать в этот определяющий момент. Сейчас президент, Верховная Рада и правительство просто обязаны работать совместно", - подчеркивается в заявлении фракции.

Читайте такжеГройсман подчеркивает необходимость разработать антикризисный план действий