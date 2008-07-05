Тимошенко намерена сегодня же передать ВР изменения в бюджет

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует утвердить изменения в государственный бюджет 2008 года и уже сегодня подать документ в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня внеочередное заседание Кабинета министров.

Она подчеркнула, что все прогнозные макропоказатели документа тщательно рассчитаны и обоснованы.

«После сегодняшней дискуссии и в случае принятия изменений и дополнений в бюджет уже сегодня до конца дня изменения и дополнения в государственный бюджет будут переданы в Верховную Раду. И мы надеемся на то, что в последнюю неделю Верховная Рада Украины… консолидирует все политические усилия и все-таки подарит народу Украины, регионам изменения и дополнения к бюджету, которые существенно изменят финансовую жизнь страны», - сказала премьер.

«Я верю в то, что консолидация произойдет, и бюджет будет принят», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.