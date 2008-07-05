Кучма не вернется в политику - ему понравилось быть пенсионером?

Народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) считает, что бывший Президент Украины Леонид КУЧМА не будет принимать участие в следующих президентских выборах, "потому что ему нравится быть заслуженным пенсионером Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СТРЕТОВИЧ сказал вчера на пресс-конференции в Виннице.

"Учитывая его настроения и зная его близко, хочу сказать, что Леонид Даниилович (КУЧМА) не вернется в большую политику, потому что ему нравится быть заслуженным пенсионером Украины", - отметил, в частности, В.СТРЕТОВИЧ.

По мнению депутата, недавний рост публичности Л.КУЧМЫ связан с пропагандистской кампанией его фонда с целью напомнить об экс-президенте накануне его 70-летия и его заслугах перед Украиной.

"Относительно того, что Леонид Данилович опять появился на экранах, то это понятно - его фонд ведет пропагандистскую кампанию, ведь через 34 дня КУЧМЕ исполняется 70 лет и нужно напомнить о его заслугах перед Украиной и о том, что он сегодня есть, что он отошел от политики", - отметил В.СТРЕТОВИЧ.