Карасев: нас ожидают рецессия, инфляция, демонетизация, дефицит
Пророчество оценим уже через год?
Политолог Вадим КАРАСЕВ считает реальным выражение Верховной Радой недоверия действующему правительству только до осени этого года.
Об этом он сообщил, отвечая на вопросы во время чат-интервью на информационном сайте “Гарт”.
“Относительно отставки (правительства – УНИАН). Она вполне реальна, но только до осени”, – сказал В.КАРАСЕВ.
По его словам, потом, ни осенью 2008 года, ни осенью 2009 отставка премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не будет иметь смысла.
Также политолог прогнозирует, что ситуация в экономике будет ухудшаться.
“Через год вы сможете оценить мое пророчество - золотой возраст относительного экономического благополучия заканчивается, если уже не закончился. Нас ожидают рецессия, инфляция, демонетизация (кризис ликвидности), дефицит инвестиционных денег”, – сказал В.КАРАСЕВ. По его убеждению, эта сложная ситуация очень негативно повлияет на средний класс.
Политолог также считает, что Украину ожидает ресурсный кризис, прежде всего, из-за резкого повышения цены на газ. “А если экономическая рецессия в Китае ударит по мировому рынку металлов, то цены на металл не компенсируют новую цену на газ для украинских производств”, – считает В.КАРАСЕВ.
В то же время он отметил: “Пусть с этим разбирается в 2009 году действующий премьер-министр, если она сама не найдет повода для авто-отставки”.