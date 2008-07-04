Томенко говорит, что у Тимошенко есть время - минимум до осени

До осени широкой коалиции не будет, а правительство будет продолжать свою работу, заявил в интервью „Газете 24” заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, у правительства, возглавляемому Юлией ТИМОШЕНКО, есть время “минимум до осени, а по сути – до формирования новой коалиции или завершения досрочных выборов”.

„Пока Юлия ТИМОШЕНКО спокойно работает. У нее есть очень хороший индикатор работы в лице главы президентского Секретариата. Если из СП поступает очередное письмо с критикой, то правительство работает правильно, а если Секретариат молчит, это сигнал для Кабмина, что что-то не так. Это такое правило украинской коалиции”, - отметил он.

Комментируя разговоры относительно создания широкой коалиции, которые якобы проводит Секретариат Президента, Н.ТОМЕНКО заметил, что, судя по всему, пока еще эти разговоры ничем не завершились, поскольку Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не соглашается на кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, а представители Партии регионов на этом настаивают.

„Думаю, что появление нового варианта Конституции от Партии регионов, в котором зафиксированы уязвимые для Президента темы, - это реакция радикальной части ПР на неуступчивость Виктора ЮЩЕНКО и лиц, его окружающих. Хотя у них есть запасной вариант: синхронизация действий во время досрочных парламентских выборов”, - считает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, планируется изменить избирательную систему с пропорциональной на смешанную. Он отметил, что тогда в мажоритарной составляющей выборов в парламент Партия регионов будет контролировать Восток и Юг Украины, «Единый Центр» или Блок В.ЮЩЕНКО - Запад и Центр „а, следовательно, голосов, полученных на выборах, должно хватить для создания в следующем парламенте коалиции в 300 мандатов”.

Н.ТОМЕНКО добавил, что это позволит “окружению В.ЮЩЕНКО осуществить давнюю мечту: избирать Президента в парламенте".