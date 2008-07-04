В убийстве Кушнарева подозревают заместителя губернатора

Глава Харьковского облсовета Василий Салыгин подозревает заместителя губернатора Харьковской области Сергея Стороженко в причастности к убийству Евгения Кушнарева.

Об этом он заявил журналистам в четверг вечером, сообщает Медиа Группа "Объектив".

"Я не удивлюсь, если в ходе судебного разбирательства выяснится, что причастность к этому убийству имеет непосредственно заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Сергей Михайлович Стороженко или те его соратники или подчиненные, с которыми он очень тесно общался в начале 90-х годов", - сказал Салыгин.

Глава Харьковского облсовета добавил, что у него есть основания подозревать Стороженко, но какие именно, Салыгин не сказал. При этом отметил, что намерен поделиться своей информацией со следствием.

По словам главы Харьковского облсовета, следователям известны не все участники охоты. Выяснить это нужно с помощью специальной экспертизы.

"Сегодня техническая база позволяет с каждого квадрата фиксировать наличие телефонных номеров, которые присутствовали на время события в этом квадрате", - отметил Салыгин.

Стороженко заявление Салыгина называет бессмыслицей, других комментариев пока не дает.

Вместе с тем заместитель прокурора области Олег Анпилогов, который ведет дело об убийстве Кушнарева, заявил, что слова Салыгина обязывают прокуратуру опросить его.

"Такие заявления заставляют прокуратуру опросить Салыгина в рамках расследования уголовного дела об убийстве Евгения Кушнарева", - сказал Анпилогов.

Комментировать подробнее заявление Салыгина Анпилогов не стал. Не комментирует слова главы Харьковского облсовета и адвокат родственников Кушнарева Вячеслав Стовба.

Как известно, один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев погиб вследствие огнестрельного ранения во время охоты в январе 2006 года.

Украинская правда