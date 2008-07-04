Тимошенко проверит сбор урожая
09:27, 04 июля 2008Политика
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Премьер-министр прибыла в Николаевскую область
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Николаевскую область, где планирует ознакомиться с ходом уборки ранних зерновых.
Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр также планирует провести совещания относительно состояния дел и перспектив развития судостроительной отрасли и совещания с административно-хозяйственным активом области.
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