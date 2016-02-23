Политолог предлагает устроить Интеру "жесткий бойкот" из-за скандала с шеф-редактором "Подробностей"

"Сам факт того, что гражданка РФ Мария Столярова, которая весной-летом 2014 года яростно призывала Путина захватить Украину, является шеф-редактором одного из самых рейтинговых каналов Украины, является самым ярким показателем того, как Левочкин, Фирташ и их кремлевские покровители относятся к украинскому народу", - пишет Березовец в своем блоге на Украинской правде.

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По его мнению, является позорным тот факт, что человек, призывавший убивать украинских солдат, до сих пор возглавляет центральный украинский канал.

"Для меня неважны никакие извинения и объяснения Столяровой в отношении якобы имевшей дело технической ошибки. Техническая ошибка – это то, что Интер, с его информационной политикой во время Евромайдана и его политикой по освещению украинско-российского конфликта все еще вещает в моей стране. Позор не Интеру и его хозяевам, на которых метку ставить негде, позор Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания и Украине, что терпят факт нахождения во главе центрального канала человека, призывавшего убивать украинских солдат", - отмечает политолог.

Березовец считает, что каналу нужно объявить "жесткий бойкот", пока Столярова не покинет Украину.

"До момента, пока Столярова имеет какое-либо отношение к Интеру, считаю аморальным для всех украинских экспертов и политиков даже появляться в эфире данного канала. Необходимо объявить жёсткий бойкот Интеру, пока Столярова не уберется из Украины. СБУ должно объявить ее персоной нон грата. Пусть на Интер ходит только Оппоблок на пару с Каплиным, посмотрим как долго они на этом протянут. #бойкотинтеру", - пишет Березовец.

Напомним, шеф-редактор "Подробностей" на "Интере" Мария Столярова оказалась в центре громкого скандала. Во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало ее нецензурное высказывание. Столярова прервала трансляцию с Майдана Незалежности словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".

Кроме того, на своей странице в Facebook, Столярова призвала "ввести войска" во время столкновений в Харькове.