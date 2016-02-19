Литва и Швеция готовы помочь Украине в реализации реформ и противодействии российской агрессии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, Яценюк выразил признательность литовской и шведской сторонам за неизменную поддержку Украины и практическую техническую и экспертную помощь в реформировании Вооруженных Сил.

«Я по-настоящему ценю поддержку, которую Ваши страны предоставляют украинскому Министерству обороны с тем, чтобы сделать украинские Вооруженные Силы сильными, надежными, ведь – как Вы хорошо знаете – украинская армия защищает не только Украину, но и границы Европейского Союза. Мы все оказались перед невероятными геополитическими вызовами», – отметил премьер.

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В свою очередь министры заверили в готовности правительств Литвы и Швеции и в дальнейшем оказывать Украине всестороннюю помощь в реализации реформ и противодействии российской агрессии.

Отмечается, что собеседники также обсудили комплекс вопросов, связанных с выполнением Минских договоренностей, внутриполитическую ситуацию в нашем государстве и действия и планы правительства в контексте европейского курса преобразований.