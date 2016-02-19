Постпред России при ОБСЕ заявляет, что Украина за год нарастила боевой потенциал армии

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом он сказал на заседании в Вене Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей.

«Киев действительно потратил год после подписания «Комплекса мер» на то, чтобы нарастить боевой потенциал армии. На линию соприкосновения подтянуты крупные свежие силы, оснащенные новым оружием. Привлечены иностранные инструкторы», - сказал Лукашевич.

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По его словам, опасность возврата к силовому варианту решения «кризиса» значительно выросла, «иностранные партнеры, похоже, не только этого стремятся не замечать, но порой прямо потакают подобным опасным шагам».

Как сообщал УНИАН, в последнее время РФ продолжает усиливать свой оккупационный корпус на захваченных территориях Донбасса.