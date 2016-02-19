Постпред России при ОБСЕ заявляет, что Украина за год нарастила боевой потенциал армии

10:17, 19 февраля 2016
Политика
2786

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявляет, что Украина за год нарастила боевой потенциал армии.

армія солдати всу збройні / upogau.org

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом он сказал на заседании в Вене Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей.

«Киев действительно потратил год после подписания «Комплекса мер» на то, чтобы нарастить боевой потенциал армии. На линию соприкосновения подтянуты крупные свежие силы, оснащенные новым оружием. Привлечены иностранные инструкторы», - сказал Лукашевич.

Читайте такжеВ России рассказали, как Украина может вернуть контроль над границей на оккупированном Донбассе

По его словам, опасность возврата к силовому варианту решения «кризиса» значительно выросла, «иностранные партнеры, похоже, не только этого стремятся не замечать, но порой прямо потакают подобным опасным шагам».

Как сообщал УНИАН, в последнее время РФ продолжает усиливать свой оккупационный корпус на захваченных территориях Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter