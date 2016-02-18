Парубий развеял надежды на переголосование за отставку Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможности пересмотра результатов голосования за выражение недоверия правительству.

"Юридически нет такого механизма. В Верховной Раде проходит голосование и, если у кого-то не сработала даже карточка, это не является основанием для переголосования", - сказал Парубий и добавил, что депутаты должны быть на рабочем месте, а они "больше на эфирах проводят времени, чем в сессионном зале".

Читайте такжеВ Раду внесли два проекта о повторном голосовании за отставку Кабмина Яценюка

Так, по его словам, "неголосование или карточка не сработала" не является основанием для проведения голосования.

"Голосование прошло, и не планируется никакого переголосования по этому поводу", - отметил Парубий.

Отвечая на вопрос, что будет с голосами депутатов, которые требовали переголосования, и могут ли они быть засчитаны, Парубий отметил, что такого механизма нет.