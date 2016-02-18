Парубий развеял надежды на переголосование за отставку Кабмина
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что переголосование по вопросу недоверия правительства не планируется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможности пересмотра результатов голосования за выражение недоверия правительству.
"Юридически нет такого механизма. В Верховной Раде проходит голосование и, если у кого-то не сработала даже карточка, это не является основанием для переголосования", - сказал Парубий и добавил, что депутаты должны быть на рабочем месте, а они "больше на эфирах проводят времени, чем в сессионном зале".
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Так, по его словам, "неголосование или карточка не сработала" не является основанием для проведения голосования.
"Голосование прошло, и не планируется никакого переголосования по этому поводу", - отметил Парубий.
Отвечая на вопрос, что будет с голосами депутатов, которые требовали переголосования, и могут ли они быть засчитаны, Парубий отметил, что такого механизма нет.