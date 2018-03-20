Неделя в цифрах

1 приговор к исключительной мере наказания – смертной казни – вынесли пророссийские боевики на Донбассе, сообщив об этом, как об официальном решении, сообщают российские СМИ.

1 решение, из принятых Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в 2015 году по обращениям граждан Украины, было вынесено в пользу государства, сообщают в Верховном суде Украины.

1 человек погиб в Индии при падении на землю метеорита, сообщают иностранные СМИ. Этот случай стал первым за последние 200 лет.

2 года длилась тайная подготовка встречи Папы Римского Франциска и патриарха московского и всея Руси Кирилла, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источник в Ватикане. Такая встреча, на нейтральной территории, на Кубе, состоялась впервые. По ее результатам была подписана совместная декларация.

4 человека погибли в результате подрыва пассажирского автобуса возле КПП в Марьинском районе Донецкой области, сообщают в прокуратуре Донецкой области. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

6 городов и регионов Российской Федерации больше не являются побратимами Киева, сообщают в Киевсовете. Решение прекратить побратимство с Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой поддержали 97 депутатов Киевсовета.

9 лет заключения может грозить виновникам ненадлежащего обеспечения социально-бытовыми условиями и продовольствием бойцов 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на полигоне Широкий Лан в Николаевской области, сообщают в военной прокуратуре Южного региона.

11 человек погибли и около 150 пострадали в результате столкновения двух региональных поездов в Баварии, сообщают иностранные СМИ.

11 политзаключенных граждан Украины незаконно удерживаются на территории России, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

12 крымских татар были задержаны после обысков ФСБ на территории аннексированного Россией Крыма, сообщают украинские СМИ со ссылкой на правозащитников. Позже двоих отпустили. Обыски у крымских татар продолжаются.

15 российских телеканалов пополнили список запрещенных в Украине, сообщают в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

30 миротворцев ООН были ранены и 3 погибли в результате нападения на их лагерь в Мали, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

53 вида насекомых семейства Aedes, которые могут переносить вирус Зика, обитают в Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины». Для диагностики вируса Зика в Украине есть три учреждения. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в мире в разработке вакцины от вируса Зика принимают участие 15 фармацевтических компаний, а первые тестирования вакцины могут начаться через 1,5 года.

79% ВВП составил уровень государственного долга Украины на конец 2015 года, сообщают в департаменте управления государственным долгом Министерства финансов.

136 пленных и заложников удерживаются пророссийскими боевиками на Донбассе, сообщила уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе, член подгруппы по обмену пленными в Минске Ирина Геращенко.

144 населенных пункта должны быть переименованы на оккупированных территориях в рамках выполнения закона о декоммунизации, считают в Украинском институте национальной памяти.

273 человека умерли в Украине от гриппа, сообщают в Министерстве здравоохранения. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области и в Киеве.

9 200 военных были награждены орденами и медалями с начала проведения АТО, более 1 700 из них – посмертно, сообщают в Министерстве обороны.

20 000 информационных файлов, связанных с оборонными и политическими секретами, были похищены хакерами в Японии, сообщают иностранные СМИ. В частности, среди похищенной информации имеются конфиденциальные записки и расписание действий ряда политических деятелей, а также пароли для доступа в электронную почту.

21 000 чиновников потенциально находятся в зоне интересов Национального антикоррупционного бюро Украины, при этом особое внимание – к судьям, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

34 000 человек составляет общая численность боевиков незаконных вооруженных формирований и российских военных на временно неподконтрольной Украине части Донбасса, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

37 000 украинских семей с кредитами на общую сумму более 20 млрд гривен смогут провести их реструктуризацию, подсчитали в Минфине. По данным ведомства, соответствующий законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов граждан не несет угроз для банковской системы.

100 000 детей в Украине воспитываются в заведениях институционального ухода (интернатах), сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

108 465 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны Украины.

3 300 000 евро планирует выделить Евросоюз для укрепления территориального сотрудничества приграничных регионов Беларуси и Украины, сообщают эксперты Программы территориального сотрудничества «Беларусь-Украина».

112 100 000 000 гривен составил фактический объем государственных закупок в Украине в 2015 году, сообщают в Государственной службе статистики. В то же время, общая годовая сумма средств, запланированных заказчиками на проведение закупок, в 2015 году составила 223 600 000 000 гривен.

Маргарита Андреева