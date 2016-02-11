Список запрещенных в Украине пополнили еще 15 российских каналов

Решение было принято по результатам мониторинга каналов, которые ретранслируются в кабельных сетях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацтелерадио.

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Решение о запрете вступит в силу через месяц после опубликования, 11 марта.

Отныне на территории страны не могут ретранслироваться такие телеканалы: «Совершенно секретно», «Кто есть Кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», «КХЛ», «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») и «Сарафан».

По словам главы Нацтелерадио Юрия Артеменко, основными причинами для исключения стали нарушение законодательства о национальной безопасности и законодательства о рекламе.

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Речь идет о показе персон, внесенных в Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и показе рекламы, которая в Украине запрещена в эфире иностранных телерадиоорганизаций, если они не подпадают под юрисдикцию государств-членов ЕС или государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Например, отмечают в регуляторе, в эфире «Совершенно секретно» 28 января зафиксировали трансляцию документального фильма «Ксения Раппопорт. Игра без правил», который содержал интервью с М. Пореченковым.