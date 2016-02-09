Виновникам нечеловеческих условий содержания военных на полигоне под Николаевом "светит" до 9 лет тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, производство начато 8 февраля по заявлению военнослужащих, которые из-за ужасных условий пешком отправились с полигона в Николаев.

В прокуратуре уточнили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесенные по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), наказывается лишением свободы на срок от 5-ти до 9-ти лет.

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"Люди в погонах, по их словам, потеряли надежду на то, что командование решит указанные проблемы, и пошли к прокурору. Узнав об этом походе, засуетились командиры и чиновники, и автобус нашли, и людей накормили.

Встреча с военным прокурором состоялась вечером.

Вопросов к полковнику юстиции Александру Коту было много: о бытовых условиях на полигоне, денежном довольстви, отпусках, отношении командования к подчиненным и т. п.", - сообщили в прокуратуре.

После встречи Кот вместе с военнослужащими выехал на полигон, где находится и сейчас.

В тот же вечер на полигон выехал и первый заместитель военного прокурора Южного региона Украины полковник юстиции Петр Визнюк. При его участии в расположении подразделения 53-й бригады начала работу совместная группа работников военной прокуратуры Николаевского гарнизона и Южного территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ.

В рамках уголовного производства проведены первоочередные следственные действия. Опрошено почти 30 военнослужащих и командиров воинской части, осмотрено место происшествия.

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"Во время проведения следственных действий установлено, что 3-й батальон 53-й бригады был передислоцирован на Широколановской полигон из Днепропетровской области четыре дня назад. Тыловые службы не успели организовать прием и размещение личного состава в соответствии с требованиями устава, а командиры не приняли меры по созданию нормальных бытовых условий для людей. В частности, в палатке вместо 20 разместили почти втрое больше военнослужащих", - отметили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования изучаются вопросы деятельности командования воинской части по созданию надлежащих условий проживания личного состава в полевом лагере и тыловому обеспечению подразделений, в частности, питанием, вещевым имуществом, банно-прачечным обслуживанием; соблюдения прав военнослужащих на материальное и другие виды обеспечения; обеспечению прав на охрану здоровья, медицинскую помощь.

«В частности, - сказал Визнюк, - сегодня будет организована помывка личного состава. Командиры после нашего разговора изыскали возможность вывезти людей в баню в город».

В настоящее время, по его словам, выясняется принимаются ли командованием воинской части меры для сохранения и укрепления здоровья подчиненных; обеспечения требований безопасности при проведении учений и других мер боевой подготовки.

Как сообщал УНИАН, 46 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, находящиеся на полигоне Широкий Лан, днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы после передислокации под Николаев, проведенной 5 дней тому назад.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухой паек.