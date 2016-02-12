ВР должна переименовать 144 населенных пункта на оккупированных территориях - УИНП

Об этом говорится в сообщении института.

Он напоминает, что до 21 февраля Верховная Рада должна определиться с новыми названиями для населенных пунктов, содержащих символику тоталитарного коммунистического режима, а городские и сельские головы - завершить переименование местных топонимов. "Затем начнется третий этап декоммунизации и полномочия принятия решений о переименовании перейдут к главам ОГА", - отмечается в сообщении.

В частности, 4 февраля на карте Украины уже появилось 175 новых названий городов и сел вместо тоталитарных топонимов советского периода, но это составляет лишь 18% от того, что, по мнению УИНП, следует переименовать.

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"144 населенных пункта с тоталитарными названиями расположены на оккупированных территориях, но и они будут переименованы украинским парламентом. В случае с Крымом - после консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, которые уже ведутся", - отмечает УИНП.

По подсчету института, в областных центрах в рамках декоммунизации появилось 1028 новых названий улиц (за исключением “декоммунизированніх” еще в начале 1990-х Львова, Ивана-Франковска и Тернополя, а также оккупированных городов), однако это составляет 47% от запланированных переименований.

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“Лидерами” переименований местных топонимов стали Днепропетровск (316 новых названий), Харьков (231 новое название) и Винница (135), которые "выполнили задание" на более 90%. При этом Мариуполь уже полностью заменил местные тоталитарные топонимы — всего 78 позиций.

В “аутсайдерах” по этому показателю оказались Полтава, Одесса, Суммы, Николаев и Херсон.

Кроме того, как отмечает Институт национальной памяти, под переименование попадают 105 СМИ, 15 из которых сейчас регистрируют новые названия, для 30 — отменены свидетельства о регистрации, а 21 СМИ выходит под оккупацией.