В Крыму продолжаются обыски у татар: сегодня более десяти новых случаев
Также суд арестовал 4 задержаных вчера по подозрению в сотрудничестве с организацией "Хизб ут-Тахрир" человек.
Сегодня в Крыму продолжаются обыски у крымских татар. Как сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, всего в пятницу насчитали около 10 случаев, передают "Крым.Реалии".
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Адвокат рассказал, что сейчас обыски проходят в Бахчисарайском районе (село Викторовка), Нижнегорском и Джанкойском (село Перепелкино) районах Крыма.
"Точное количество обысков еще не подбили, они еще продолжаются, мы информацию перепроверяем, но уже могу сказать, что не меньше десятка всего по Крыму. Обыски проводят в домах крымских татар, крымских мусульман", – отметил Курбединов .
По мнению адвоката, столь массовые обыски, которые проходят в домах крымских татар второй день подряд, можно расценить как "репрессии и меры устрашения".
Российские оккупационные "власти" и "правоохранительные органы" эту ситуацию пока не комментируют.
Кроме того, в отношении четверых задержанных в Крыму 11 февраля крымских татар суд избрал меру пресечения – арест, сообщила пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа.
"Сегодня, 12 февраля 2016 года, в Киевском районном суде г.Симферополя прошло судебное заседание по делу задержанных 11 февраля крымчан – Эмир-Усеина Куку, Энвера Бекирова, Муслима Алиева и Вадима Сирука. Их обвиняют по ч. 2 ст. 250.5 УК Российской Федерации ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2016 года", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, вчера, 11 февраля, на оккупированном полуострове прошли массовые обыски, были задержаны 12 крымских татар, позже большинство из них отпустили.