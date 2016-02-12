Правительство планирует ликвидировать должность министра Кабинета министров - Яценюк
00:53, 12 февраля 2016Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство планирует ликвидировать должность министра Кабинета министров.
REUTERS
Об этом он заявил в программе «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.
Премьер-министр напомнил, что принят закон "О государственной службе".
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"И эта должность ликвидируется и вводится должность государственного секретаря", - сказал он.
По словам Яценюка, таким образом будет сокращено "всю эту бюрократическую машину секретариата".
Отметим, что в настоящее время должность министра Кабинета министров занимает Анна Онищенко.
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