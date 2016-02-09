Порошенко срочно вызвал на совещание министра информполитики Стеця
14:52, 09 февраля 2016Политика
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Министра информационной политики Юрия Стеця срочно вызвали на совещание к президенту Украины.
Стеця срочно вызвали на совещание к президенту / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра информполитики Артем Биденко во время брифинга в Кабинете министров.
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Стець сегодня должен был принять участие в пресс-конференции по поводу плана деятельности МИП на 2016 год.
"К сожалению, сегодня министр не смог прибыть, его срочно вызвали на совещание к президенту", - отметил Биденко.
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