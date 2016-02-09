Порошенко срочно вызвал на совещание министра информполитики Стеця

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра информполитики Артем Биденко во время брифинга в Кабинете министров.

Читайте такжеСтець, Квиташвили и Павленко отзывают свои заявления об отставке

Стець сегодня должен был принять участие в пресс-конференции по поводу плана деятельности МИП на 2016 год.

"К сожалению, сегодня министр не смог прибыть, его срочно вызвали на совещание к президенту", - отметил Биденко.