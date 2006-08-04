ВР проголосовала за избрание премьер-министра

Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 271 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Воздержалось – 4 депутата. Против проголосовало 9 депутатов.

Партия регионов отдала 184 голоса, бывшие депутаты БЮТ – 6, “Наша Украина” – 30, СПУ – 30, КПУ – 21. Сразу после голосования В.ЯНУКОВИЧА поздравил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель ВР Александр МОРОЗ.

Депутаты от Партии регионов, СПУ и КПУ встретили это решение стоя и аплодисментами. Депутаты из “Нашей Украины” остались сидеть на своих местах.

В.ЯНУКОВИЧ занял место в ложе правительства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал в парламент кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на назначение премьер-министром Украины после почти недельных переговоров с лидерами политических сил, которые завершились подписанием Универсала национального единства.