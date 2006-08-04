Регионы извинились перед Нашей Украиной за ситуацию со Стецюком
Они считают, это организационная недоработка
Партнеры из фракции Партии регионов извинились перед “Нашей Украиной” за неназначение Петра СТЕЦЮКА на должность судьи Конституционного Суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в ВР заявил представитель парламентской фракции “Наша Украина” Анатолий КИНАХ.
«Наши партнеры, - сказал он, - извинились перед нами (за отрицательный результат голосования за П.СТЕЦЮКА – УНИАН). Они считают - это организационная недоработка».
По словам А.КИНАХА, он отвергает вариант, когда и по результатам переголосования П.СТЕЦЮК не наберет необходимого количества голосов. «Я не рассматриваю отрицательного результата. Я уверен, что у политических сил, представленных в парламенте, есть воля и способность выполнять взаимные обязательства», - сказал он.