Порошенко: Украина рассчитывает на поддержку Германии в вопросах противодействия российской агрессии и сближение с ЕС

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко выразил благодарность за пристальное внимание Бундестага к вопросу мирного урегулирования ситуации на Донбассе и поддержку Украины в противодействии российской агрессии, восстановлении территориальной целостности.

Президент Украины подчеркнул важность политики санкций в отношении агрессора: «Санкции - эффективный механизм, который побуждает Россию выполнять Минские договоренности», - сказал он.

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Петр Порошенко также положительно оценил результаты переговоров с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине 1 февраля 2016 года, которые подтвердили общность видения сторон по имплементации Минских договоренностей и продолжении санкций. В этом контексте Президент Украины отметил необходимость сохранения единства Европейского Союза.

В свою очередь, представители немецкого Бундестага подтвердили, что санкции «работают». Глава немецкой делегации Гюнтер Крихбаум добавил, что «Украина может рассчитывать на полную поддержку Германии» и заверил, что санкции останутся, пока Россия не выполнит Минские договоренности.

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Во время встречи было отмечено принципиальную важность продолжения Украиной курса на имплементацию широкой программы системных реформ, которые будут способствовать укреплению политической стабильности, внедрению системы справедливого правосудия, воплощению эффективной антикоррупционной политики, ускорению экономического роста и всестороннего сближения с Европейским Союзом.

Петр Порошенко подчеркнул важность введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

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В контексте обсуждения вопросов энергетического сотрудничества Президент Украины отметил, что Украина рассчитывает на солидарность Евросоюза по проекту «Северный поток-2».