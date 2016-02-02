Порошенко решил пойти по пути Ющенко в противостоянии с правительством - политолог

Об этом заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его словам, именно Виталий Ковальчук является главной фигурой в списке кандидатов на должности в правительстве, поданном фракцией "Блок Петра Порошенко".

"Главная фигура в этом списке – Виталий Ковальчук, специалист по крупным политическим интригам и конфликтам. Если парламент и премьер-министр примут на довольствие Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера, можно будет говорить о том, что администрация президента и сам Порошенко вместо прямого конфликта с премьер-министром решили пойти по пути Ющенко, запрещавшего своим министрам при премьере Тимошенко ходить на заседания правительства и собиравшего их в администрации президента", - подчеркнул политолог.

Эксперт прогнозирует, что Виталий Ковальчук в Кабмине займется открытым личностным конфликтом с премьер-министром.

"То есть, люди, которые пройдут по списку БПП, составят конфликтное ядро, которое к маю должно измотать Яценюка в тяжелых тактических боях", - добавил Виктор Небоженко.

Он пояснил, что действия Банковой говорит о том, что "принято решение не о снятии Яценюка с должности премьер-министра, а на конфликт, разрыв, раскол исполнительной власти, что во всех странах мира считается величайшим политическим преступлением".

"Но у нас такое однажды уже было – мы помним, когда президент Ющенко конфликтовал с премьер-министром Тимошенко, в результате чего не работала ни Верховная Рада, ни Кабинет министров", - отметил политолог.

"Обратите внимание: Порошенко, который так много говорит о евроинтеграции, так и не предложил своего профильного вице-премьера, о чем его просила в ходе последней встречи канцлер Германии Ангела Меркель", - напомнил Виктор Небоженко.

Вместо этого президент принял решение назначить на должность первого вице-премьера Виталия Ковальчука, который, по словам Небоженко, является "некой торпедой, которая должна подорвать единство Кабмина".