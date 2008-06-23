Депутат БЮТ рассказал, при каких условиях БЮТ согласится на выборы

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир КАПЛИЕНКО считает, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Украине составляет 50 на 50. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КАПЛИЕНКО поделился, что в отношении досрочных выборов у него "ощущение – 50 на 50".

"На сегодняшний день, в принципе, в стране происходит борьба одних сил с другими. А парламентские выборы – это всего лишь инструмент получения абсолютной власти", - подчеркнул он. В.КАПЛИЕНКО пояснил: "К сожалению, в парламентские выборы сегодня вмешан Президент. По одной простой причине – он заинтересован в том, чтобы переформатировать парламент с определенным большинством поддерживающих его сил". По мнению депутата, "Президент нуждается в получении второго срока президентства, …а поддержка сегодня в стране на уровне 4-6% не позволяет ему рассчитывать на это". "Соответственно, необходимо что-то делать. Тот план, который мы сейчас видим, который реализуется, в него вовлечен, по крайней мере, Секретариат Президента", - сказал В.КАПЛИЕНКО, отметив, что от воплощения этих планов и зависит вероятность проведения досрочных выборов.

В то же время он подчеркнул, что "со своей стороны мы не хотим перевыборов парламента, потому что мы заинтересованы в стабильной работе правительства, мы заинтересованы, чтобы население страны впервые получило позитивные результаты, мы хотим продемонстрировать позитив".

"Блок Юлии Тимошенко к выборам на осень, на самом деле, будет готовиться тогда, когда будет принято соответствующее решение об этом", - сказал В. КАПЛИЕНКО. Он акцентировал, что "БЮТ готов выйти на выборы осенью только в двух случаях: либо это будет официально объявлено и примут решения остальные, либо будут внесены изменения в Конституцию по существенному изменению формата, например, переход к парламентской республике как таковой, принципиальные изменения статуса органов прокуратуры, изменения судебной власти, изменения системы выборов как таковой".

"Мы готовы к таким процессам. Только в этом случае мы пойдем на выборы добровольно. Все остальное – это по решению Президента, в случае роспуска (Верховной Рады Украины – УНИАН)", - заключил В.КАПЛИЕНКО.