Касько пока не собирается в ЕС из-за отмены санкций против соратников Януковича

Официально информация о командировке ему не предоставлялась, сказал Касько в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

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Таким образом он прокомментировал заявление начальника Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергея Горбатюка о том, что ГПУ намерена в ближайшее время направить в ЕС Касько с целью предоставления дополнительных пояснений о необходимости продления санкций в отношении бывших украинских чиновников.

Заместитель генпрокурора Касько пояснил, что Горбатюк не является его руководителем. "Вы знаете, Горбатюк пока меня никуда не отправляет, пока он моим начальником не является. И я, например, об этом услышал на пресс-конференции и никуда не собираюсь", - заявил Касько.

Он сказал, что ситуация с решением Генерального суда Европейского Союза является очевидной. "Речь идет об отмене предварительно существующего периода санкций. Они никоим образом не влияют на действующие ныне санкции юридически. Как там они повлияют политически на дальнейшее решение, это уже другой вопрос, но все активы остаются заблокированными, и на текущий момент действующие санкции до 5 марта 2016 года являются действующими", - подчеркнул Каско.

Он заявил, что сегодняшние решения являются аналогичными тому решению, которое было осенью принято в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова.

"Там абсолютно то же самое обоснование... Я не вижу в этом никакой сенсации. Европейский суд постановил, что принятие ЕС решения на основании самого факта, что в отношении какого-то высокопоставленного чиновника ведется расследование, недостаточно, пока ему не предъявлено обвинение. То есть на тот момент, когда в марте направлялись письма, подозрений не было... со стороны следствия, но уже дальнейшие санкции применялись на основании сообщения о подозрении", - разъяснил Каско.

Также заместитель генпрокурора отметил, что о том, какое решение примет суд ЕС относительно второго периода санкций и когда это произойдет, никто не знает.

Касько пояснил, что в сегодняшнем решении суда нет никакой сенсации, а с юридической точки зрения он не видит вообще проблем.