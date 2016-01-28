Геращенко рассказала о результатах работы украинской делегации в ПАСЕ

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», об этом сообщила народный депутат от «БПП», председатель парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко, комментируя результаты работы украинских парламентариев в сессии ПАСЕ.

По ее словам, ключевыми темами этой сессии должны были стать дебаты относительно пролонгации или отмены полномочий российской делегации в ПАСЕ. «Российская делегация не приехала на сессию, поскольку осознавала, что санкции и ограничения ее в правах будут продолжены из-за невыполнения ни одного пункта, ни одной резолюции Совета Европы относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Несмотря на побег, российская делегация, через своих сателлитов, пыталась вынести в повестку дня несколько важных вопросов с целью смягчения санкций или их отмены», - сказала Геращенко.

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Она сообщила, что состоялась серьезная дискуссия, которую инициировали близкие к Кремлю партии, относительно недопустимости каких-либо санкций против политиков. Нашей делегации удалось внести в резолюцию по этому поводу чрезвычайно важные поправки и признать право страны вводить санкции против тех политиков, которые не уважают национальное законодательство другой страны. Ассамблея признала: если какой-либо политик без согласования с украинскими властями въезжает на оккупированные территории Крыма или Донбасса через неконтролируемые участки границы, Украина может внести такого политика в список нежелательных лиц».