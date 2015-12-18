Гройсман: Россия не сделала ничего для восстановления ее полномочий в ПАСЕ

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора председателя Рады и президента ПАСЕ Анн Брассер, сообщается на сайте ВР.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к январской сессии ПАСЕ.

Так, председатель Верховной Рады подчеркнул необходимость дальнейшего ограничения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ ввиду продолжения российской агрессии против Украины и отсутствия какого-либо прогресса в выполнении Россией требований многочисленных решений и резолюций Комитета министров и ПАСЕ.

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Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки Россией боевиков на Донбассе российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, права принимать участие в заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности Ассамблеи.

В июне этого года ПАСЕ продлила санкции против делегации России до января 2016 года.

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