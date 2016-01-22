"Самопомич" хочет переписать коалиционное соглашение, но не выходить из коалиции

Об этом лидер фракции Олег Березюк заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, решение отозвать из правительства министра аграрной политики Алексея Павленко явлется "инструментом, чтобы пригласить партнеров по коалиции к серьезному политическому диалогу".

"Мы пошли на этот политический, абсолютно конституционный шаг - провозглашение отзыва нашего министра для того, чтобы сели вместе, не выходя из коалиции, подчеркиваю (мы хотим и будем работать на развитие государства и считаем коалицию основным инструментом на сегодняшний день этого развития)... сесть вместе, переписать коалиционное соглашение в части ответственностей, организационных ответственностей в том числе, и двигаться дальше в развитии государства", - заявил Березюк.

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"Если коалиция и парламент понимают, что доверие людей зависит от их качественных и конкретных действий, то коалиция соберется быстрее, продискутирует этот вопрос прозрачно и примет соответствующие решения. Считаю и политическая сила так считает, что это правительство, на сегодняшний день, выполнило свою задачу, надо двигаться дальше", - отметил глава фракции.

По его мнению, отчетом правительства де-факто является бюджет, а "этот государственный экзамен с принятием государственного бюджета правительство, к сожалению, не сдало".

Как сообщал УНИАН, сегодня "Самопомич" заявила, что предлагает избрать новое правительство и отзывает из состава Кабмина своего представителя - министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко.