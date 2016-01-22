"Самопомич" отзывает своего министра из Кабмина Яценюка

Об этом "Самопомич" сообщила на своей странице в Facebook.

Кроме отзыва своего министра, во фракции предложили другим партиям, которые сформировали парламентскую коалицию, создать новое коалиционное соглашение и эффективное правительство.

Читайте такжеГройсман вслед за Порошенко анонсировал ротации в правительстве

"Мы не намерены своим присутствием в таком правительстве легитимизировать его дальнейшее существование", - говорится в сообщении "Самопомочи".

Уважаемые граждане!Украинская власть находится в глубоком, системном кризисе и это состояние является на сегодня вопросом национально... Опубликовано Объединения "Самопомощь"22 января 2016 г.

Вчера УНИАН сообщал, что в БПП считают, что нескольким министрам Кабмина Арсения Яценюка, в частности, главе МВД Арсену Авакову и вице-премьеру, министру культуры Вячеславу Кириленко грозят отставки.