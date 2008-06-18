Москаль предложил руководству крымской Рады засунуть документ в...

Народный депутат Украины, 1-й заместитель главы парламентского комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Геннадий Москаль считает сегодняшний отказ Верховной Рады АРК согласовать назначение генерал-майора милиции Николая Ильичева, который в настоящее время является исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД Украины в АРК, на должность начальника милицейского главка политической расправой, пишет Обком.

Напомним, сегодня во время голосования в Верховной Раде АРК за соответствующее решение проголосовали 64 из 90 присутствующих депутатов. Как говорится в пояснительной записке к решению, Ильичев исполняет обязанности начальника Главного управления МВД в Крыму более 4 месяцев, что является нарушением подпункта «б» пункта 40 раздела IV «Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Украинской ССР». Также крымские депутаты назвали неудовлетворительной работу Ильичева на должности и.о. начальника ГУ МВД и считают, что неназначение в установленном законом порядке начальника ГУ МВД в Крыму может негативно сказаться на проведении курортного сезона.

«Это решение руководство крымского парламента может свернуть в трубочку и засунуть себе в задницу», – так в беседе с журналистами прокомментировал позицию большинства депутатов Верховной Рады АРК Москаль. Он отметил, что именно сегодня Кабинет Министров Украины утвердил Николая Ильичева заместителем министра внутренних дел – начальником Главного управления МВД Украины в Крыму. «То есть как раз сегодня Кабмин ждал этого решения крымского парламента, чтобы на эту должность назначить заместителя министра – начальника Главного управления», – отметил Москаль. По его словам, новая должность Ильичева в соответствии с законом «О Кабинете министров Украины» относится к органам центральной власти и не должна согласовываться на местах.

По мнению нардепа, отказ депутатов Верховной Рады АРК согласовать назначение руководителя ГУ МВД автономии напрямую связан с последними резонансными спецоперациями крымской милиции. «Все это – политическая расправа крымского парламента за ту жесткую позицию, которую заняло сегодня Главное управление по наведению порядка, борьбе с криминалитетом, организованными преступными группировками и в земельном вопросе», – подчеркнул Москаль. По его словам, крымский спикер Анатолий Гриценко и близкие к нему депутаты «не могут простить руководителю крымской милиции раскрытие дела по даче самой крупной в истории Украины взятки, предназначавшейся голове Партенитского поселкового совета». «Все это отрежиссировано господином Мельником, а претворялось в жизнь его шестерками», – сказал Москаль.

Сегодня председатель Верховной Рады АРК Анатолий Гриценко заявил, что в случае, если Кабмин назначит Ильичева на должность заместителя Министра внутренних дел — начальника Главного управления МВД Украины в Крыму, он готов оспаривать это в суде. Гриценко также сообщил, что парламент автономии направит в Кабмин свое решение об отказе в согласовании назначения Ильичева на должность.

Ранее министр внутренних дел Украины Юрий Луценко на своей пресс-конференции в Симферополе в присутствии журналистов подписал представление на имя Премьер-министра Украины на назначение генерал-майора Николая Ильичева, до этого исполнявшего обязанности руководителя крымской милиции, заместителем министра – начальником Главного управления МВД Украины в АРК. «Считаю, что деятельность господина Ильичева заслуживает на избавление от лишней приставки «исполняющего обязанности», - сказал Луценко. - Считаю, что все задания, которые ему поставили при назначении, он исполняет. Это не значит, что он завершил, но наступление по всем фронтам, которые были определены во время его назначения, идет и является результативным». При этом глава МВД обратил внимание журналистов, «а также не в меру активного спикера крымского парламента» на то, что в данном случае он действует исключительно в рамках закона «О милиции», в котором новая должность Ильичева «пишется через черточку, а не в соответствии с крымской Конституцией, в которой эта должность пишется через запятую». «У меня лежит два закона, - пояснил Луценко. - Один – закон Украины «О милиции», статья 7, которая гласит о том, что министр вправе назначать начальников областных управлений, и в том числе заместителя министра-начальника Главного управления МВД в АРК. Я буду пользоваться этим правом, которое никто не может оспорить, потому что такова норма закона». С другой стороны, по словам Луценко, есть Конституция Крыма, в которой написано, что надо согласовывать с Верховной Радой АРК «назначение заместителя министра МВД, начальника главка». «У меня нет запятой, у меня человек будет через черточку, - сказал глава МВД. - Так что большой привет крымским депутатам, всем их сходкам и всем их планам. Ильичев будет работать начальником крымской милиции, Я использую все возможности, в том числе и это хитросплетение законов для того, чтобы здесь был человек закона, а не человек, которого Меля назначает на своих блатных хазах».