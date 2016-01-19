Кировоградский горсовет просит ВР отсрочить переименование города
Кировоградский горсовет просит Верховную Раду Украины отсрочить переименование города.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня во время сессии горсовета.
Депутаты рассмотрели письмо от Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления о переименовании Кировограда в Ингульск. Во время рассмотрения этого вопроса выступили ученые и общественные активисты. Одни требовали отсрочить переименование города, а другие – выбрать для Кировограда украинское название. После небольшой дискуссии депутаты приняли решение.
Читайте такжеВ Кировограде состоялся митинг сторонников и противников переименования города
В тексте обращения говорится, что депутаты обращаются к Верховной Раде Украины с просьбой отсрочить переименование Кировограда до принятия закона о местном референдуме. Вторым пунктом выразили несогласие с вариантом названия для города, которое выбрал Комитет ВРУ —Ингульск. Мэр лично пообещал передать текст обращения в Парламент и комитеты ВР.
Как сообщал УНИАН, Кировоградский городской совет предложил Верховной Раде 7 вариантов нового названия города для его переименования в рамках декоммунизации: Елисаветград, Кропивницк, Златополь, Благомир, Ингульск, Козацьк и Эксампей.
Комитет ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления принял решение о переименовании Кировограда в Ингульск.
В городе регулярно по воскресеньям проходят митинги как сторонников названия украинского названия города - Ингульск, так и возвращение названия Елисаветград.
Справка УНИАН. Кировоград расположен на реке Ингул, административный центр Кировоградской области, центр Кировоградского района. До 1924 года город назывался Елисаветград, в 1924-1934 годах – Зиновьевск, в 1934-1939 годах – Кирово. 10 января 1939 года город переименовали в Кировоград в честь советского политического деятеля Сергея Кирова, который при жизни никогда в нем не был и никак с ним не связан.