Мосийчук намерен прийти в суд 25 января

Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я не исключаю, что 25 января я, возможно, если мне разрешат врачи (а я их буду об этом просить, и, поверьте я просил их и перед сегодняшним заседанием), если меня отпустят и не будет возражений, то я обязательно приду в зал судебных заседаний", - заявил депутат.

По его словам, он имеет что сказать суду.

"У меня есть новые факты, собранные моей защитой в деле, у меня есть новые данные по моему делу, что показывает то, о чем я говорил, собственно, находясь за решеткой. Я готов доказать свою невиновность, сфабрикованность обвинений и отстаивать свою позицию. Я буду делать все возможное, чтобы прибыть 25 января", - сказал нардеп.

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Он выразил уверенность в том, что если врачи не разрешат ему прийти в суд 25 января, на следующее заседание он все же придет точно.

Мосийчук отметил, что с нетерпением ждет и возможности вернуться в Верховную Раду.

Он рассказал, что вследствие небрежного отношения медперсонала следственного изолятора СБУ пережил два кровоизлияния в желудок, терял сознание, всего у него открывалось три язвы.

"Большие проблемы были с пищеводом и с желудком. Но сейчас благодаря специалистам Института Шалимова, где я сейчас нахожусь, я чувствую себя намного лучше", - отметил депутат.

На сегодняшнем заседании Печерский районный суд Киева снова перенес избрание меры пресечения Мосийчуку, однако дата следующего заседания пока не известна, о ней будет объявлено дополнительно. В то же время 28 декабря сообщалось о решении этого суда перенести заседание на 25 января.